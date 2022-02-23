桃園市上周公布人事異動名單，蘆竹區公所區長由長期從事民政業務的蔡世志接任，23日舉行宣誓就職暨交接儀式。

市府公布，原蘆竹區公所區長蔡志揚調任市府參議，區長缺額由蘆竹區公所主任秘書蔡世志陞任。蔡世志為蘆竹子弟，更曾任民政局科長、蘆竹區公所主任秘書等職務，民政經驗豐富，在地方上的協調溝通能力非常好。

市長鄭文燦表示，蔡世志曾任民政局科長、蘆竹區公所主秘等職務，對民政業務相當嫻熟，更在蘆竹區公所擔任主秘期間，因積極協助蘆竹區各項工作的推展，深獲區民及鄉親肯定，相信接任蘆竹區長後能順利銜接區政工作，繼續帶領公所團隊推動各項建設，另也期許整合南崁公有零售市場、蘆竹分局，規畫出嶄新的蘆竹行政園區。

「會盡力在故鄉做好區政工作！」蔡世志說，他在縣市政府服務8年，歷經民政局、公所許多科系，如民政課、社會課、清潔隊、秘書室等，由於區公所是市府派駐機關，將繼續承市政府之命協助辦理各項區政工作。

蔡世志表示，鄭文燦在蘆竹區的建設大家有目共睹，可說是「看得到、用得到」，這展現出市政跟區政的硬實力；軟實力部分，蘆竹區公所會與區內各機關、學校、里辦公室及社區發展協會等配合，強調溝通與協調，快速解決市政問題，相信在硬實力跟軟實力加乘下，能把工作做得更好。

此外鄭文燦也提及，「2022綠色生活悠遊節—花漾桃園 綠意蘆竹」將於3月5日起至3月13日，於蘆竹誠聖宮旁舉辦，主題活動包括低碳美食、廟埕文化、低碳運具賞田園風光、在地綠色店家及毛孩友善等，歡迎市民踴躍參加，但仍須注意防疫安全。