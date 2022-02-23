佳冬鄉公所與屏東地方法院今年擴大舉辦鄉內所有國中小師生參訪法院廉政教育活動。（佳冬鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

佳冬鄉公所與屏東地方法院今年擴大舉辦鄉內所有國中小師生參訪法院廉政教育活動。（佳冬鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

佳冬鄉公所與屏東地方法院今年擴大舉辦鄉內所有國中小師生參訪法院廉政教育活動。（佳冬鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

佳冬鄉公所與屏東地方法院今年擴大舉辦鄉內所有國中小師生參訪法院廉政教育活動，也是公所第2年提供資源鼓勵轄下學校帶領青年學子參訪法院活動，盼藉此提昇鄉內子弟公民視野及法律素養。

佳冬鄉公所去年首次為國高中生舉辦校園誠信法治教育活動，身歷其境精彩充實的課程，深獲學生們熱烈迴響與學校師長支持，因此今年特地擴大邀請所有小學參與。行前，公所與昌隆、塭子、玉光、羌園、佳冬等5所國小及佳冬國中的校長主任共同討論今年度法治教育課程主軸，昌隆國小校長陳俊毓表示，當下學生特別需要強化切身法律視野以及守法的重要性。

為此，決議商請法院安排法官專家同仁為學生講授的重點分別為一、青少年非常規行為受害預防與犯罪預防；如網路霸凌、惡作劇致傷害罪、破壞公物毀損罪、性剝削犯罪及少年事件處理法處遇過程與個人前途影響。二、新興毒品危害。三、公民視野提昇；如認識法院服務功能、法袍試穿職業試探、戒護具介紹及法庭旁聽。

此外，公所政風室與屏東地方法院政風室也共同聯合進行廉政宣導，藉由有獎徵答方式向學生們進行廉潔、反貪教育宣導，提醒學生貪污腐化對國家、企業甚至個人所帶來的傷害，強化學生對政府行政透明、廉潔制度的認識，並向學生說明我國在2021年清廉印象指數評比中，排名提昇3名獲全球第25名的佳績，締造1995年公布該指數以來的歷史最佳成績。