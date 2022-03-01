歐元區工廠活動成長在上個月稍微有所放緩，但活動依舊強勁。而儘管工廠和消費者都面臨價格飆漲局面，然供應鏈限制有所緩解。

IHS Markit的製造業PMI從一月的58.7降至二月的58.2，低於58.4的初值預估；然讀數仍穩定在50榮枯線之上。

衡量產出的指數從55.4為升至55.5。該指數為衡量經濟健康的良好指標。

IHS Markit經濟學家Joe Hayes說，不要讓PMI指數的下降分散了注意力，歐元區二月製造業基本上應該被視為是正面的月份。而隨著歐盟努力克服Omicron病毒浪潮，企業加大復甦力道，讓基本銷售條件明顯有所改善。

隨著工廠積壓的工作增加，需求次指標以近6個月最快速度上升。

對原物料的額外需求，以及原本新冠病毒導致的供應鏈問題持續存在，推高了供應商價格，並且工廠試圖快速的將價格轉嫁給消費者。產出價格指數來到71.7，雖然低於一月的72.7，但仍在高位。

俄烏危機推高了原油價格，並對通膨帶來壓力。預計在周三公布歐元區通膨的初步數據，可能加大歐洲央行(ECB)收緊貨幣政策的壓力。