新北市長侯友宜今（27日）出席2022新北市童樂節首場大型活動。（葉書宏攝）

2022新北市童樂節首場大型活動登場，新北市萬里國小攤位。（葉書宏攝）

2022新北市童樂節首場大型活動登場，新北市萬里國小攤位。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（27日）出席2022新北市童樂節首場大型活動，關於防疫措施，侯友宜表示，邊境在解封的過程當中，必須要更嚴肅的面對，一切不但要把防疫先做好，更重要也要隨疫情的變化，做好滾動式的檢討。

侯友宜表示，新北市童樂節從今天開始到5月1日連續會辦百場的系列活動，會有66個場館、49家的民間機構跟11個局處大家共同來聯合辦理，那希望爸爸、媽媽、爺爺、奶奶帶著孩子們來參加系列活動。

所有的資訊在童樂節的網站都可以看得到，這些所有的活動裡面，不管是藝文活動、運動休閒甚至今天的童愛市集，所有的活動都具有智慧性以及娛樂性，希望在兒童節這一段時間，讓孩子們可以學習到更多，也可以創造很多的智慧創意以及開心的休閒。

此外，侯友宜強調，面對童樂節在這段時間舉行了將近1個月，那也是在疫情當中，邊境在解封的過程當中，必須要更嚴肅的面對，所以童樂節雖然有一些相關的活動，一切不但要把防疫先做好，更重要也要隨著整個疫情的變化做好滾動式的檢討。