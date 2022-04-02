新冠肺炎衝擊基隆，尤其是警察局因許多同仁感染，或是被匡列居家隔離，值勤員警人力相當吃緊，也承擔超過以往繁重工作，警政署長陳家欽與全國警察之友總會理事長郭台強，一同贈送「愛心元氣便當」到基隆市警局與各相關單位，希望能讓基隆警察們執勤時能享用美食，希望能提振工作士氣。

基隆市警局表示，為減輕穩定治安，警政署加派警力支援，由保三總隊及基隆港務警察總隊刑事人員，協助疫調防止疫情擴散，展現警察團隊齊心抗疫的精神，同時關懷同仁的健康。

基隆市警局說明，警政署長陳家欽與全國警察之友總會理事長郭台強，特地請知名業者製作400份「愛心元氣便當」，分送至各分局、大隊、派出所等，菜色豐盛又營養，讓員警在辛勞勤務中，增強體力並補充滿滿營養，以持續面對接下來的防疫作戰。

基隆市警局呼籲，面對來勢洶洶的疫情，大家都要遵守防疫相關規定，避免群聚、勤洗手、佩戴口罩等，一起攜手齊心共同抗疫，度過疫情危機。