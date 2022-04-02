清明節連續假期第一天，高公局預測國道將出現大量返鄉掃墓車流，壅塞程度僅次於農曆春節。新北市長侯友宜今上午視察新北交控中心表示，這幾天陰雨綿綿，下午過後到連假結束前都要密切觀察才會準確，也要求與高公局協調溝通，包括儀控點紅綠燈秒數不要一成不變，不然可能造成高速公路順暢，下頭卻在塞。

新北市交通局長鍾鳴時指出，國1內湖至頭份、國3木柵至香山，以及國5南港系統南下入口匝道於今天自上午6 時起至中午12 時實施高乘載管制，這也造成新北市轄的台64、65銜接國3和國1匝道於上午出現大排長龍。

另預期三芝北海福座、五股孝義路、八里龍米路與三峽介壽路等墓區周邊車流會陸續湧現；而風景區淡水老街、深坑老街、九份老街、金瓜石黃金博物館、鶯歌陶瓷老街、三峽老街、八里老街與烏來等，也會在下午到明後兩天出現車潮。

侯友宜說，昨高鐵事件交通同仁都忙到很晚，市府清明連假幾天啟動市政儀表板，監控最容易壅塞的路段，目前包括南下國三接國五、五股交流道、台六四往台六一、接國三的幾個交流道包括土城、六四、六五，尤其石碇坪林實施高乘載，雖然有替代道路，但往往實施高乘載後回堵到路面來，上去都要塞一個小時，甚至塞到快速道路，儀控路口紅綠燈秒數要隨時調整。

侯友宜也說，觀旅局啟動人潮儀表板，針對老街風景區，實施人流管控，不要造成擁塞，並強化防疫，交通順暢兼具防疫。