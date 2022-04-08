台東縣成功鎮新港漁港黃鰭鮪魚大出。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮新港漁港黃鰭鮪魚大出。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮新港漁港黃鰭鮪魚大出。（新港漁會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮新港漁港黃鰭鮪魚大出，漁民6日捕獲1萬3800多公斤，創下歷年單日新高，漁民樂開懷，直呼超幸運。新港區漁會指出，該魚種屬於洄游性魚類，近日大量出現在台灣。

新港區漁會漁市主任陳錦泰說，前天創下漁會歷年來新紀錄，單日就有1萬3800公斤的小型黃鰭鮪魚，昨日也有9000公斤，從今年1月迄今捕獲約200噸，是往年同時期的2倍，這種魚屬於洄游性魚類，近日大量出現在台東成功沿海。

林姓漁民開心說，原本以為產季結束沒什麼魚了，但沒想過運氣這麼好，這幾天「大出」，每天都能捕獲這麼多的黃鰭鮪魚，且在成功近海就能捕到，另有漁民推測，應與印度洋漁民近日未補魚有關。

新港區漁會表示，黃鰭鮪魚量多價錢也不錯，共分為3等級，目前捕獲都為小串（第3等），每日平均4、500尾進港拍賣，且價格親民，每公斤落在95元至100元左右，第1等級30公斤以上，價格落在200至300元以上。

漁會工作人員說，受疫情影響，港區拍賣場實施管制人員，客人可以打電話下訂，直接冷凍或冷藏宅配寄出，最快1天就能到貨，民眾不必到現場，同樣能享用新鮮的黃鰭鮪魚。