2022屏東東港第一鮪確認！東港區漁業電台於4月5日傍晚接獲琉球籍漁船「榮漁滿號」通報，於台灣西南方海域捕獲今年屏東第一尾黑鮪魚，6日上午東港區漁會舉行黑鮪魚「驗明正身」活動，確認符合起鉤活魚、捕撈海域、重量超過180公斤且第一個返港，「榮漁滿號」拔得頭籌，奪得今年「第一鮪」資格！屏東縣政府與東港漁會並敲定於4月10日上午9時在東港魚市場舉辦第一鮪拍賣會。

琉球籍漁船「榮漁滿號」於5日傍晚通報東港區漁業電台，當天16點多在北緯22度16分，東經119度45分於台灣西南方海域捕獲一尾母黑鮪，目視估約180公斤，為爭第一鮪頭銜，船長陳金平於6日凌晨12時5分快馬加鞭火速返港。

當黑鮪魚自「榮漁滿號」船艙緩緩釣起現身時，壯碩的魚身令圍觀民眾發出讚嘆聲，經東港漁會鑑定委員分別從黑鮪魚的眼睛、嘴巴、皮膚光澤度及腹尾顏色，判定起鉤時是否為活魚，並先行過磅確認重量超過180公斤，最後由漁會總幹事鄭鈺宸宣布榮漁滿號贏得第一鮪頭采。

現年37歲的陳金平是琉球鄉人，有15年從漁資歷，是第一次捕到屏東第一鮪，他表示，他的漁船主要釣捕旗魚、鮪魚和皮刀，此次出航目的並不是要捕捉黑鮪魚，當意外發現捕捉到黑鮪魚時，看見魚眼睛及皮膚光澤相當清澈、尾鰭顏色相當鮮艷，再加上目測超過驗魚的公斤數，讓他既緊張又興奮，立馬火速返港，能奪得今年第一鮪頭銜，感到相當高興。

東港區漁會表示，「榮漁滿號」是駕駛噸位小的CT2級漁船，更是在很少見的西南方海域捕獲，是有史以來第2艘，捕獲日期則是史上第3早，此次能以小搏大捕獲，漁民們十分興奮。