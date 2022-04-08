清明連假期間，本土確診個案暴增，不少公司行號要求員工回到工作岡位前，先以COVID-19家用快篩試劑確認健康狀況。

實際走訪藥局、超商、藥妝店等販售COVID-19家用快篩試劑的營業場所，快篩試劑一字排開放在最醒目的位置。店員表示，最近幾天購買快篩試劑的消費者非常多，半數以上都要求打統編。顯見企業要求員工上班前先快篩，確保健康狀況相當普遍。

為方便民眾居家自行檢測，迅速找出疑似陽性個案，食藥署曾公布「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」，家用快篩試劑可由醫療器材販賣業者，如藥粧店、醫療器材行、便利商店等或藥局販售。

食藥署提醒，購買時應確認產品名稱是否有「家用」、包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣，已核准家用快篩試劑名單可至食藥署網站確認，同時留意產品效期是否在有效期間或保存期限內，並依使用說明書或操作影片進行採檢及操作。

另外，居家隔離或居家檢疫者自我健康監測時，如結果為陽性，應立即與當地衛生局聯繫或撥打1922，依指示方式處理；非居家隔離且非居家檢疫者測出結果為陽性時，則是戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所交予院所人員。

結果為陰性時，採檢完的家用快篩試劑及試劑棒以塑膠袋密封包好，與一般垃圾處理即可。