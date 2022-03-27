桃園市長鄭文燦今到新北出席「新北市嘉義同鄉會」第11屆理事長、理監事就職典禮，因今是新任理事長劉德宗生日，鄭幫劉慶生切蛋糕，新北市議員擬參選人吳訓孝批評，桃園大潭電廠爆出52例確診，市民都希望鄭能坐鎮桃園指揮防疫，沒想到鄭卻跑來新北，甚至不戴口罩切蛋糕。

對此，桃園市新聞處長詹賀舜回應，市長鄭文燦昨晚接獲通知疫情後，馬上就與市府團隊討論防疫作為，大潭電廠的疫調及匡列採檢，今天也同步進行，桃園市的防疫團隊向來都是最快的速度及嚴謹的標準，完成疫調、匡列居隔及採檢。這些都是桃園市防疫韌性的標準作業程序，任何選舉的口水，都無法替代這些真實的防疫努力。另依照目前中央疫情指揮中心的規範，拍照及致詞時可以脫下口罩。

吳訓孝表示，中央流行疫情指揮中心昨晚火速通知桃園市政府，進廠區進行大規模疫調，所有桃園市民都希望鄭文燦市長應該坐鎮桃園指揮防疫，沒想到今天鄭文燦市長還遠道到新北新莊典華飯店，參與新北嘉義同鄉會活動，

吳訓孝說，對比過去在新北市政府協助防疫的日子，疫情一有變動，市長就即刻取消行程，坐鎮新北指揮防疫。鄭文燦面對疫情的閒情逸致真的令人傻眼。

吳訓孝呼籲鄭文燦戴上口罩即刻回防，疫情嚴峻的時刻還跨縣市參加活動，會讓人覺得，比起守住疫情，他更想守住2024的行情。

「新北市嘉義同鄉會」第11屆理事長、理監事就職典禮今在新莊典華飯店舉辦，現場冠蓋雲集，總統蔡英文、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、前立法院長蘇嘉全、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等政治人物均出席，不少議員擬參選人也來發名片搶曝光。