（凱基證券響應永續理念，推出ESG投資種樹活動。圖／凱基證券提供）

近年全球企業與投資人對於減緩氣候變遷的意識逐漸提高，凱基證券為響應環境保護永續理念，推出投資種樹活動，只要申購ESG概念商品達一定金額，即為客戶種下樹苗，將投資結合環保，共同推動種樹抗暖化，創造生態多樣性，以善盡企業社會責任，協助發展永續經營。

凱基證券副總經理阮建銘表示，與環境共生是凱基證券ESG重要指標之一，而環境中的氣候變遷已成為人類共同的挑戰，科學期刊（Science）2019年的研究已指出種樹是所有抗暖化的方法中，最有效且簡單的方式。本次的投資種樹活動，客戶只要在6月30日前每申購ESG概念商品一萬美元，即可透過法國林學專家Reforest’Action共益企業種植一棵樹，讓客戶在投資的同時，也能為綠化地球出一份力。

本次ESG投資種樹活動，挑選印度阿薩姆邦作為造林復育地點，該區自2000年以來植被覆蓋率下降超過9.5％，造成土壤沙漠化加劇及水資源枯竭；同時配合法國林學專家Reforest’Action，該企業自2010年創立以來已在25個國家種植和保護超過1300萬棵樹，與印度當地非營利組織基金會合作，致力於當地的森林復育，且在樹種的挑選上，係根據當地的氣候條件和居民的需求，同時考量物種的多樣性，以達到生態圈永續發展的目標。

凱基證券秉持中華開發金控發展理念，致力於環境保護及永續經營，ESG亦為金控集團五大策略當中一大要項，其所推動的「共融力計畫」包含與環境共生、與弱勢共好兩項目標，為推廣與環境共好的理念，凱基證券透過與農社企合作，創建凱基證券專屬小農商品採購平台，定期推廣土地永續及與環境共好的理念，善盡地球公民責任；並積極推動綠色金融，如推廣綠色概念商品、協助企業評估及定價相關債券，擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商等，為社會提供永續的金融解決方案。