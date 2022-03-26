為響應「Earth Hour地球關燈一小時」活動，元大金控於今(26日)晚間八點半，集結全台10棟自有大樓同步響應，與全世界串連關燈，並發揮企業的影響力，在網路社群號召集團同仁與供應商共同倡議，喚醒更多人一起節能，讓隨手小習慣串連成減碳大力量，幫助地球降溫。

元大金控將ESG(環境、社會、公司治理)核心價值融入企業文化DNA中，持續自發性響應關燈一小時活動，集團同仁認同企業文化，主動加入倡議行列；元大金控也邀請供應商，正視氣候變遷議題，獲得超過50家供應商支持，群策群力為後代推動更好的未來。

「Earth Hour地球關燈一小時」是全球最大自發性公益減碳活動，提倡在每年3月的最後1個星期六，於當地晚間晚上8時30分，一起關上「不必要的電燈」一小時。

根據台灣官方主辦單位歐萊德（O'right）統計，去(2021)年活動當天全台節電量達到12.5萬度，等同減少超過6萬3千公斤的二氧化碳排放量；過去10年來，累計總結電量將近100萬度，共減少53萬公斤碳排，等同為台灣種植超過4萬8千棵大樹。

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）最新工作報告指出，全球正處於「高度脆弱」的狀態中，2040年，全球升溫幅度可能達攝氏1.5度，氣候風險將會對人類和生態系統構成多重威脅，元大金控持續推動各項降低環境衝擊的措施，導入各項環境、能源管理系統及溫室氣體、水資源盤查作業，領先國內金融業建置內部環境永續績效資料庫，攜手員工、客戶及供應商，齊力朝環境永續目標穩健邁進。