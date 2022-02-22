高雄市湖內警方21日到路竹區中山路與中華路口會勘，希望降低交通事故發生率。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

為打造優質安全道路環境，湖內警分局長蔡鴻謀21日率領副分局長、交通組長與承辦人到湖內與路竹區會勘多個交通路衝，像是路竹區中山路與中正路等路口，商討該如何改善這些重要路口，降低車禍發生率。

警方會勘的地點包含湖內區中山路與東方路口、湖內區東方路與民族路口、路竹區中山路與中正路等路口。這些路口因路口特性、危險因素不同，交通事故肇因有所不同。

以路竹區省道交會的多個路口而言，警方分析，大致上這些路口屬於交通要衝，相較其他的十字路口更長，起駛車輛易與直行車產生交織，且車種組成多元，易因車流量大而視距受阻，往往用路人因未注意車前狀態、未依規定禮讓旁車而導致生交通事故。

警方也會依現地狀況，滾動式跟交通局承辦人員討論路口問題，並對於這些較大的路衝會加強道路號誌與時相標誌，提醒用路人遵照行駛的道路號誌行進，並減速慢行，避免發生車禍。

湖內警分局路竹交通要衝時相標誌