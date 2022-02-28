為阻止俄羅斯軍隊進犯，烏克蘭國防部日前呼籲人民拆除指示牌和路標，目的是讓俄軍迷失方向，雖然效果可能有限，但把都市化做迷宮的想法，也引起台灣網友的共鳴，更有人直指新北中永和的道路設計，對敵軍來說堪稱陸上百慕達。

有網友在PTT八卦板以「如果敵軍車隊進到中永和，會發生什麼事」為題提問，引起鄉民們熱議留言，「跟進到百慕達三角洲差不多」、「發現照著路標走也會迷路」、「他們會變成凍結在時間裡的男人」、「喊個中和路集合，他們就迷路了」、「直接在巷子卡住，還用問」、「被人發現的時候已經過50年了」。

也有網友笑稱中永和地區是孔明的八陣圖復刻版，「諸葛先生年輕時，有來中永和擺八陣圖」、「中永和道路當初就是照八陣圖擺陣，有菜逼八不知道嗎」、「中正橋前有碑，陸遜困於此處買豆漿可問路」、「敢入雙和八卦陣？會被違停卡在路上」、「只有要從永和乾卦方向進，就可以破了」。

網友分享梗圖，嘲諷在中永和照著路標走也會迷路。（圖／翻攝自Dcard）

Dcard論壇上還有網友分享梗圖，嘲諷中永和道路設計，也是獲得許多人認同，「中永和真的進去就出不來，看路標一點用都沒有，到底是什麼移動迷宮」、「中永和住了兩年，我還是搞不清楚狀況」、「讓你知道什麼叫作看導航結果還是迷路」、「Google map在中永和是沒什麼大用處的，我家地址外送員永遠找不到」。

也有人指出軍用系統是用地形圖及座標辨位，與民用導航完全不一樣，「把路標搞亂，讓敵方找不到路，這方法不會有效，現代戰爭都有定位系統，基層也不會發生被誤導這種鳥事」。