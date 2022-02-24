2022年全民運動會將於10月8日到13日在嘉義縣登場，為使這項賽事能一棒接一棒，教育部體育署從2020年年底就啟動未來兩屆全民運動會承辦縣市的評選作業，經公開徵選、實地會勘及會議評選後，24日公布2024年及2026年全民運動會，將分別由屏東縣及桃園市取得承辦權，後續將簽訂舉辦協議書，共同打造優質的綜合性賽會。

體育署表示，全民運動會是鼓勵民眾參與運動，提升國民運動風氣及以運動會友為目標的運動賽會，歷屆賽事均有近萬人隊職員參與，加上隊職員攜帶的親朋好友，帶來的相當可觀的觀光人流，能在賽會期間促進地方經濟，帶動地方產業發展，而這次提出申辦全民運的屏東縣、彰化縣、台南市及桃園市，都有過辦理全國中等學校運動會、全國運動會的經驗，賽會籌劃經驗豐富，各有不同特色與優勢，高度展現承辦企圖心。

為了評選程序，體育署代理署長林騰蛟擔任召集人，邀請國內體育大專校院、中華奧林匹克委員會、中華民國體育運動總會代表與體育行政專家學者共11名委員組成「2024年及2026年全民運動會評估小組」，陸續於2021年12月3日、12月16日、12月23日及2022年1月6日實地訪視屏東縣、彰化縣、台南市及桃園市會勘、聽取申辦縣市簡報，評估各方條件後作出決定，擇定屏東縣及桃園市分別承辦2024年及2026年全民運動會，後續將與兩個承辦單位簽訂舉辦協議書。