去年9月間，屏東縣高樹鄉發生駭人「挖眼案」，潘姓女店員因提醒患有精神疾病的50歲楊姓男子戴口罩，竟被攻擊雙眼，導致左眼球塌裂、鼻梁碎裂還有腦震盪，屏檢上月22日依殺人未遂等罪嫌起訴楊嫌，1日移審。

起訴書指出，去年6月30日，50歲楊姓男子在屏東縣高樹鄉某早餐店內，涉嫌持菜刀砍傷被害人范姓婦人，及同年9月26日8時53分許，在屏東縣高樹鄉某超商店內，徒手毆傷被害人潘姓女子的雙眼，涉嫌殺人未遂及重傷害未遂等案件。

屏東地檢署根據鑑定結果，認為楊男犯案時能夠辨識其行為違法，且具有依其辨識而行為之能力，2月22日將楊起訴、3月1日移審。

「挖眼案」發生後，引眾怒，各界關心女店員狀況，甚至發起捐款行動，幸目前潘女恢復狀況不錯。

「他進入超商後，一句話也沒有講，當我轉身面向他時，他就直接衝過來把我壓制住，然後對我拳打腳踢，我有反抗，但是根本沒用。」潘姓女被害人回憶起案發過程，雖然只是輕描淡寫的幾句話，但看著她瘦弱的身形，可以想像她說的反抗也無用的恐懼感。