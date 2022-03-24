110學年度JHVL國中排球聯賽，23日在屏東縣立體育館完美落幕，對此，屏東縣長潘孟安表示，看到屏東學生們的優秀表現，真的很感動，他要「謝謝孩子們帶來一場又一場驚喜的球賽」，也透露屏東縣接下來的運動政策，期盼能讓孩子們在家鄉中開心打球，享受比賽。

潘孟安昨（23日）在臉書發文表示，睽違19年重返四強，潮州國中男排勇奪JHVL亞軍，屏東1亞軍、2季軍！23日的屏東體育館，比小巨蛋還「high」，謝謝潮州國中小將們，奮戰到最後一刻，球不落地，永不放棄。

潘孟安接著稱，還有新園國中男女排雙雙榮獲JHVL季軍，為屏東在體育館主場寫下1亞軍、2季軍的歷史時刻。這次JHVL、HVL（高中排球聯賽）決賽都在屏東體育館，賽前練習時他也到場為孩子們加油，一起擺出最有自信的「POSE」。

對於屏東的排球運動發展，潘孟安指出，屏東打造三級五區的培訓制度以及增聘教練，更期盼選手們能留縣升學，繼續在家鄉開心打球，享受比賽，一定要留下來，文末，潘感性直言，「謝謝孩子們帶來一場又一場驚喜的球賽」！