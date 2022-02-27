35歲的西班牙職業男網名將納達爾（Rafael Nadal）上個賽季下半年從8月12日起就沒有出賽，直到2022賽季才回歸賽場，而他也揮別受傷又感染新冠肺炎的低潮，台北時間27日在ATP巡迴賽500分等級的墨西哥男網賽單打決賽，以6比4、6比4擊退英國選手諾瑞（Cameron Norrie），生涯第4度在這站賽事奪冠。

雖然去年賽季尾聲身體有點小狀況，不過經過一段時間休息也讓納達爾再度把狀態調整起來，今年賽季從1月的墨爾本網球賽，除了一場對手退賽不戰而勝，已經拿下15連勝及3座冠軍，其中包括澳網勇奪男子選手史上最多的21座冠軍，證明薑是老的辣。

面對年紀小將近10歲的諾瑞，加上現場天氣濕熱，納達爾還是把握住可以獲勝的機會，首盤第5局率先破發，趁勢搶下第一盤，雖然次盤一開始雙方就互破發球局，但第5和第7兩局納達爾又兩次破了諾瑞的發球局，取得5比2聽牌，雖然接下來被諾瑞追回兩局、戰況一度吃緊，但納達爾還是穩住節奏，在該盤第10局自己的發球邁向勝利。

納達爾曾在2005自己年僅18歲時，在墨西哥男網賽奪冠，當時他是賽史最年輕冠軍，相隔17年、在35歲這年，納達爾又一次在墨西哥阿卡普爾科高舉冠軍盃，並且成為賽會新場地第一個冠軍，再次留下許多紀錄，他笑說很開心可以「從年輕打到老」，對手諾瑞其實很不好惹、球路也很詭譎，他遇到不錯的機會也把握住，才能帶走冠軍。