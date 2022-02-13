儘管厄文下半場找回手感，幫助籃網從20分大幅落後，打到讀秒階段追到只差1分，可惜羅瑞貢獻關鍵抄截，搭配塔克最後2.1秒兩罰俱中，熱火仍以115比111險勝籃網，也送籃網吞下難堪11連敗，厄文全場雖拿29分仍然無濟於事。

原本首節雙方互有領先的僵持局面，卻被希洛、文森兩名熱火替補射手打破，兩人攜手幫助熱火逐漸擴大領先優勢，不過籃網也有卡麥隆湯瑪斯與布魯斯布朗兩人挺身而出，打完上半場，熱火64比58領先，卡麥隆湯瑪斯半場就摘15分。

熱火卻在第3節一開始發動誇張的16比3猛攻，轉眼擴大領先到20分之多，不過籃網也在末節開始打出8比1，一度縮小差距到8分，甚至打到最後兩分鐘，雙方差距只剩4分，更靠卡麥隆湯瑪斯最後37.7秒的三分球，追成109比110。

可是熱火當家球星吉米巴特勒也在最後22.3秒切入上籃取分，接下來比賽變成罰球大戰，厄文先是兩罰俱中，接著巴特勒兩罰中1，暫停過後，羅瑞把卡麥隆湯瑪斯的球抄走，讓籃網只能趕緊刻意犯規，塔克最後2.1秒兩罰俱中帶走勝利。

熱火全隊7人得分上雙，阿德巴約19分、14籃板表現最佳，鄧肯羅賓生17分，希洛15分，吉米巴特勒與羅瑞各有13分，塔克10分、8籃板；籃網除了厄文，就以卡麥隆湯瑪斯22分最高，可惜他在最後關頭的傳球失誤，葬送籃網最後反撲良機。