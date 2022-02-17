本季的鵜鶘陷入困境，目前在西區排第11，交易截止日前他們啟動大交易換來拓荒者二當家麥科倫(CJ McCollum)，填補後場火力，不過球隊仍難以迅速擺脫低迷，因為當家狀元郎錫安威廉森(Zion Williamson)還未康復，而原定將於12月復出的他恐怕又要動第二次手術，幾乎宣告本季報銷。

據紐奧良當地記者克拉克(Christian Clark)報導，威廉森的傷勢再次出現狀況，很有可能要接受第二次手術，就算目前沒有具體的安排，但若真的再進手術房，幾乎宣告本季不會復出、提前報銷。此消息對鵜鶘來說打擊不小，因為他們本季衝擊季後賽的機會更是微乎其微了。

去年夏天威廉森右腳出現骨折傷勢，隨後動了手術，不過恢復進度相當慢，在12月時還接受生物注射加速康復過程，但仍未見明顯效果，而這可能與他的自律有關，據說威廉森在休養期間並未控制飲食，導致身材嚴重走樣，這讓外媒都看不下去了。

而其實威廉森進入聯盟後的身材就成為問題，雖然在杜克大學時能飛天遁地，但許多人不看好他能以這樣的身材在NBA暢行無阻，沒想到他在2019年進入聯盟後真的頻頻受傷，首季僅打了24場比賽，上一季進步到61場，但若本季無法回歸，3年下來他一共只打了85場。