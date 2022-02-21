麥可喬丹(右)與老隊友羅德曼見面。（美聯社）

麥可喬丹(左)與尤英合照。（路透）

NBA明星賽的中場休息時間進行「歷史75球星」表揚大會，黃蜂老闆麥可喬丹（Michael Jordan）出席再度與老友羅德曼（Dennis Rodman）、尤英（Patrick Ewing）等人見面，特別是和湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）寒暄時氣氛熱絡，兩人交頭接耳說了一些話，並且多次擁抱。

「老皇帝」喬丹顯然心情非常好，大笑著搭著詹姆斯的肩膀，臨走前還拍了詹姆斯的胸口說：「你一定要做到、你一定要做到，祝你好運。」詹姆斯從18歲進入NBA以來就視為下一個大人物，至今多次被拿來與喬丹相較。這次兩位「皇帝」的見面擁抱因此成為特別珍貴的鏡頭，美媒《運動畫刊》稱讚：「兩位最偉大的NBA球星之間充滿愛。」

喬丹旁邊有多位球星簇擁著，他見到老對手魔術強生（Magic Johnson）立刻指著他飆垃圾話：「看看這位老狗」，還嚷著當場要

和他來場一對一。

開賽前的歷史75球星合影，喬丹並沒有出現，因為他的NASCAR車隊正在佛州的代托納比賽。喬丹在2020年宣布組成車隊加入納斯卡賽車的頂級賽事Cup Series，以複數年合約簽下賽車手華勒斯（Bubba Wallace）。

房賽車不巧與NBA明星賽撞期，大家懷疑喬丹是否會現身，結果他在賽車比完後火速搭乘私人飛機趕往俄亥俄州克里夫蘭，讓現場觀眾非常高興，畢竟這是NBA重要的75周年慶典。華勒斯在賽車取得第2名的佳績，這可能也是喬丹當晚心情舒暢的原因之一。