公鹿主將「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）在退役球員歐克利（Charles Oakley）看來，似乎難以生存在對抗激烈的年代。根據歐克利本月在播客節目《No Pump Fakes》的評論，他認為阿提托康波如果處在1980、1990年代的NBA，他只能當一位替補球員。

主持人史密斯（Ahmad Smith）訝異地問：「兩屆MVP去打替補？他有6呎10吋、280磅，跑得跟瞪羚一樣快。」歐克利回答說：「他才沒有280磅，他大概250或260。」其實阿提托康波應該是6呎11吋（211公分），體重242磅（109公斤）。

無論如何，歐克利指出阿提托康波的問題在於不會投籃。「我一度對他抱持懷疑，他不會跳投和罰球。但在他去年的表現之後（總冠軍），他已獲得我的肯定。」歐克利稱讚阿提托康波的表現，同時又說：「他若在我那個年代不會很強，他會很掙扎，他們會迫他跳投。他沒辦法用歐洲步衝進籃下，旁邊會有人打掉他的腦袋。他可以當板凳球員。」言下之意是阿提托康波在禁區討不到便宜，只能靠不擅長的跳投取分。

其實歐克利自己球員時代也只是203公分、102公斤，論體能也未必跟得上阿提托康波。主持人史密斯就不太相信歐克利的看法，歐克利之所以這麼說，主要是史密斯稱讚阿提托康波「找回了聯盟傳統派的風格和意志」。歐克利一向自認是傳統派硬漢，才對此有所批評。