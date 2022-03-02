大聯盟勞資談判經過3月2日的5小時延長賽之後宣告破局，例行賽確定被縮短。多家美媒認為這次談判失敗的主因在於資方，而不是球員工會，因為這是聯盟史上首度由資方發起封館來破壞例行賽。美媒CBS分析有3個原因造成現在的情況：

第一個是資方搶先出手造成的傷害。從去年12月初大聯盟宣布封館，停止所有球員交易與簽約，就被批評根本沒必要這麼做。舊版勞資協議設有落日條款，雙方其實可以在沒有敲定新版協議前照常運作，但資方搶先出手，就是要杜絕球員罷工的機會，封掉工會最大的武器。

第二個就是資方的緩兵之計。以封館手段搶得主動之後，資方遲遲沒有交出有誠意的提案，他們知道時間不站在球員那一方，談判拖得愈久，最後受害的是球員。大聯盟先訂下一個不損害例行賽的截止日（3月1日），然後拖到剩餘10天才開始加快談判，其實只是要施壓工會接受很差的條件。

第三個是資方堅不退讓的強硬態度。從先前傳出的談判內容來看，球員工會在提案之後節節敗退，多次在幾個核心議題讓步，資方則紋絲不動。例如球員希望的豪華稅門檻是2.45億美元，資方只肯給2.2億美元，隨著球隊營收不斷攀升，資方卻不願增加球員所得。

大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）也是站在資方那一邊，2020年疫情爆發導致縮水賽季爭議時，曼佛雷德亦是以「拖」字訣逼迫工會投降，再以他的權力宣布改打60場例行賽。