Scottie Barnes and Tyrese Maxey missed six layups 😅 @shaqtin pic.twitter.com/A2tJ62X2x4 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 19, 2022

今年克里夫蘭全明星周末19日登場，率先開打的新秀挑戰賽改變賽制，改採分隊得分達標新制，擁有莫布利、歐科洛兩名騎士地主球員的貝瑞隊，首戰先以50比48險勝培頓隊，最後決賽靠著法蘭茲華格納的罰球，25比20力退艾塞亞隊奪冠，新秀賽MVP由活塞後衛康寧漢拿下。

今年新秀挑戰賽改變賽制，首戰由沃錫隊出戰艾塞亞隊，誰先拿到50分就告晉級，一開始變成傑倫格林和薩迪貝互飆，儘管艾塞亞隊一度領先到10分，沃錫隊卻馬上追近甚至超前，可是艾塞亞隊仍靠貝恩兩罰俱中，50比49氣走沃錫隊。

接著第2戰由貝瑞隊遭遇培頓隊，效力貝瑞隊的莫布利、歐科洛兩名騎士地主球員自然最受矚目，不過這場比賽貝瑞隊能以50比48險勝的功臣，卻是火箭前鋒泰特，他切入上籃換手勾射命中兩分，幫助貝瑞隊將在最後決賽遭遇艾塞亞隊。

最後決賽前舉行關鍵一擊挑戰賽，率先上場的吉迪和莫布利花了49.7秒，接著哈迪與佛斯特無法超越首組，哈利柏頓與貝恩卻只用39.1秒成為領先組，哈里生巴恩斯與馬克塞的組合，就連籃下拋投都不進就結束，哈利柏頓與貝恩奪冠。

來到最後決賽就看哪隊先拿25分就可奪冠，艾塞亞隊一開始取得11比5領先，不過貝瑞隊隨即追上，更靠泰特三分打，反以20比18超前，可是阿丘瓦隨即強攻禁區拿下兩分追平，貝瑞隊接著靠著丹尼爾斯兩罰中1，重新搶回領先優勢。

卡寧漢馬上投進三分球，幫貝瑞隊取得24比20的聽牌優勢，接著艾塞亞隊進攻沒成功，卡寧漢帶球切入把球傳給法蘭茲華格納，順利讓他站上罰球線準備贏球，儘管對方喊出暫停企圖干擾，華格納仍然穩穩把球罰進，幫助貝瑞隊25比20奪冠。