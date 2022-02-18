面對外界始終期盼「小皇帝」詹姆斯能夠追上，甚至超越「飛人」喬丹的成就，讓他的王牌經紀人瑞奇保羅不禁跳出來替自己好友喊冤，強調詹皇無論是在人生或職業生涯當中面臨的困境與挑戰比喬丹還多，「因為真的太多人希望他會失敗！」

「詹姆斯始終被NBA看作接班人，在他生涯初期，他必須頂住外界的期待，在此同時，他從小崇拜的球員卻對他不太友善，」瑞奇保羅表示，「他的道路是很艱難的，甚至可能比喬丹還難，我想最重要的一點就是所有人希望他做到跟喬丹一樣的事。」

「詹姆斯一開始只是孩子，媒體希望他可以跟喬丹對話，或是成為喬丹的朋友，可是喬丹不會這樣做的，希望詹姆斯跟喬丹一樣，可是詹姆斯並不像，」瑞奇保羅說，「從一開始，希望看到詹姆斯失敗的人，就比想看他成功的人多上許多。」

瑞奇保羅會替詹姆斯說出這些話，無疑只是想幫他近年努力想要超越喬丹的作法說情，反正不管怎麼比較，總是有一部分球迷支持喬丹，另一部分球迷支持詹皇，詹皇只需要在剩下的職業生涯努力達成更多里程碑，直到他退役那天自然面對跟喬丹誰比較偉大的結論。