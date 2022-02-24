根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞24日在節目中爆料，「大鬍子」哈登比外界預期提前很多時間跳槽七六人，原因是籃網高層察覺到他已經無心幫籃網打球，只想趕緊前往七六人跟恩比德聯手，尤其是他突然無預警宣告左大腿拉傷缺陣。

「籃網、七六人靠著那筆交易得到各自想要的東西，」查拉尼亞說，「七六人整個球季都想招募哈登，他們始終這樣計畫著，我甚至在交易發生前幾周報導過，七六人會等到今年休兵期追逐哈登，最後提前那麼多時間，主因還是哈登的心態。」

「哈登公開討論過籃網陣容的不穩定性，因為厄文只能在客場打球，那是哈登唯一公開承認影響球隊的一部分，」查拉尼亞表示，「另一個原因是哈登打球風格，哈登在場上希望大量持球，但杜蘭特、厄文與其他球員希望打出更流暢的球風。」

「一些接近籃網教練團的人士告訴我，當哈登在場上與不在場上，籃網打球風格完全不同，所以那種比賽環境已經不對哈登有任何吸引力，」查拉尼亞說，「當他面對國王只拿4分，隨後因傷連續缺席兩場，籃網隊內就確定他已經放棄了，交易自然提前發生。」