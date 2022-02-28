隨著紐約市長艾瑞克亞當斯28日宣告取消疫苗強制令，也讓籃網明星後衛厄文有望在自家主場打球，不過《The Athletic》權威記者查拉尼亞隨即澆了厄文一頭冷水，「就算紐約取消禁令，厄文卻只能用觀眾身分進場，因為還有私人區域禁令不讓他打球！」
厄文本季堅持不打疫苗的態度，讓他只能在客場打球，如今隨著艾瑞克亞當斯在社群媒體上寫，「紐約風險指標持續下降，假如下周沒有出現任何意外，在3月8日這天，我們也將取消紐約市的疫苗接種要求，包含室內用餐、健身與娛樂場所。」
假如紐約市的疫苗禁令真在3月8日解除，籃網下一個主場比賽將於14日跟尼克進行紐約內戰，屆時厄文或有機會上場，正式擺脫本季兼差打球的形象，問題是查拉尼亞的爆料真實程度，恐怕要看屆時私人區域的禁令，是否仍讓厄文無法上場。
就算當前狀態還沒真正明朗，籃網的全新三巨頭卻有機會在3月中旬正式合體，除了厄文轉為正職球員，杜蘭特可望在本周傷癒歸隊，目前還在處理背傷的班西蒙斯，也有可能在3月中旬回歸，屆時紐約球迷就可親眼看一下這個全新三巨頭威力。
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