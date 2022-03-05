當4日湖人不敵快艇遭遇4連敗賽後，湖人總教練佛格就被問到是否考慮改讓韋斯布魯克打替補，當時他回答，「我們討論過所有的選項！」來到5日訓練過後，佛格又被問到同樣問題，這次他選擇正面回應，「我真的不想再討論這件事，我們還沒到那一步。」

畢竟要讓湖人當前陣容當中年薪最高的球星改打替補，證明湖人現在狀態確實很糟，但以韋斯布魯克本季在湖人的表現來看，改讓他從替補出發，或許也是一種選項，除了可以真正激發韋斯布魯克的鬥志，也能看到湖人打出不同的先發面貌。

既然不想再次討論韋斯布魯克改打替補問題，佛格只能繼續希望湖人找出谷底反彈方式，「儘管很多人因為我們沒有擺脫困境感到失望，但球員們都在努力工作，對於他們所展現的工作熱情，我很滿意。」間接代表他到現在也還沒找到答案。

只是就算佛格不想繼續討論韋斯布魯克打替補，外界還是會繼續審視湖人本季的困境，假如他們最後落到連附加賽都打不了的窘境，屆時恐怕並非考慮韋斯布魯克是否打替補，而是換成湖人高層是否考慮趕緊換掉佛格，改找其他主帥的可能性更高。