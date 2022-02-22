全明星周末在昨天正賽結束畫下句點，在昨天的對抗中詹姆斯(LeBron James)隊以163：160擊退杜蘭特(Kevin Durant)隊，而除了柯瑞(Stephen Curry)的16記外線煙火秀，詹姆斯表現也令人驚豔，尤其在比賽將結束時砍進致勝後仰跳投，對此詹姆斯說這記投籃啟發自喬丹(Michael Jordan)。

Almost 20 years apart, Michael Jordan and LeBron James hit almost identical fadeaway clutch shots in the All-Star Game 🔥 pic.twitter.com/1js2EaGmua — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 21, 2022

詹姆斯在比賽結束前砍進高難度跳投，面對兩人防守硬是將球投進籃框，也讓他率領的隊伍拿下勝利，終場詹姆斯拿下24分6籃板8助攻3抄截1火鍋，雖然沒拿下MVP，但關鍵一球堪稱偉大，對此他表示：「今晚致勝球是後仰跳投，這太瘋狂，而且靈感啟發自喬丹！」

喬丹在多年前明星賽也曾投出致命後仰跳投，率隊突破僵局，美媒《ClutchPoints》也在推特上發了兩人的對照影片，確實有十分相似之處，詹姆斯逮到機會複製神奇一刻，相信這個畫面將成為經典，另外詹姆斯還提到喬丹長久以來對他的影響，直說後者的激勵成就了現在的他。

NBA honors past, present with 75th tribute at All-Star Game.



by @twithersap

https://t.co/iaSU00YFh9 — AP Sports (@AP_Sports) February 21, 2022

而當天眾多歷史名將都到場，喬丹和詹姆斯擁抱致意，這一幕相當感人，此外詹姆斯還提到其他聯盟前輩說：「這讓我想起童年，那時我從這些偉大球員身上得到非常多啟發和激勵，如艾佛森(Allen Iverson)、奇德(Jason Kidd)、裴頓(Gary Payton)、魔術強森(Magic Johnson)、喬丹等人！」