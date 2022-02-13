聯盟首支10勝隊伍高雄全家海神職業籃球隊，13日在高雄巨蛋續燃戰火，面對首度造訪的桃園雲豹，庫薩斯飆隊史新高37分，外帶17籃板，歡慶30歲生日的余純安挹注17分，終場高雄全家海神隊以133比116擊敗桃園雲豹，133分更創聯盟本季單場新高，11勝3負持續穩居聯盟龍頭。

海神隊「背靠背」二連戰開賽慢熱，第3節桃園雲豹一度追到4分差，所幸胡瓏貿、庫薩斯挺身而出，胡瓏貿單節挹注10分，李漢昇、亞歷山大外線冷箭，幫助海神隊擴大至20分領先，第4節庫薩斯單節轟下15分，鞏固勝果。

總教練喬伊斯指出，桃園雲豹打得無所畏懼，球風明快，「這是場團隊的勝利，下半場防守到位，加上純安也找回手感，才能贏得勝利。」胡瓏貿攻下24分、4籃板，林任鴻11分、4籃板、4助攻，霍爾「雙十」17分、10籃板。

庫薩斯全場37分創隊史新高，他一如以往不居功，「紀錄不是最重要，贏球才是我的重點。」至於談到罰球命中率高的秘訣，他笑說：「沒有要訣，就是深呼吸，不要急且心無旁鶩。」

海神單場得分133分，改寫聯盟單場最高得分紀錄，原紀錄由台南獵鷹在1月1日對桃園雲豹所創單場132分，此外海神單場41次罰球，也追平聯盟單場最多罰球紀錄，先前紀錄由2021年12月11日台啤英熊主場迎戰台中太陽，英熊單場41次罰球。