已經連5屆HBL高中籃球甲級聯賽殺進女子組4強的永仁高中，本季依舊來勢洶洶，15日78比60擊退普門中學，110學年賽季從預賽到複賽跨階段8連勝，持續不敗。

儘管球隊連勝，永仁教頭時超傑對於球員在大幅領先後精神狀態放鬆這點不滿意，場上球員不該認為勝券在握就放鬆，尤其張聿敏罰球也失手，就可以感覺球員一度失去專注，在更關鍵的比賽時，必須避免這樣的缺點。

永仁高三中鋒張聿敏本季個人數據搶眼，在球隊8連勝這段期間場場得分、籃板「雙十」，15日對普門一戰繳出19分、14籃板、6助攻全能數據，她說：「永仁是HBL女子組傳統勁旅，也已經連續5屆晉級到最後4強，今年自己高三最後一年，當然不想讓這個傳統斷掉，要扮演好隊上高三學姊角色，帶著學妹一起拚。」

張聿敏透露，得分固然重要，但她本季更將目標放眼籃板后，自己是學姊又是中鋒，幫助球隊守護籃板的責任一定要扛下來，加上自己高中生涯也沒入選過青年隊國家隊，她要把這股失落化為動力，希望在HBL最後一年為自己留下些紀錄。