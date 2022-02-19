由於主控蔣淯安趕赴醫院等到小孩誕生缺席，加上把主場從台北市大天母體育館首次搬到台北和平館進行，台啤英熊19日整場比賽表現低迷，就算新北中信特攻洋將厄力提前被驅逐出場，台啤英熊仍以94比115不敵中信特攻，也拱手讓出聯盟第2位置給特攻。

特攻洋將厄力首節就火力全開，單節11投7中，含三分球投6中4，2罰2進，獨拿20分，更在首節結束同時投進壓哨中距離，台啤英熊對他根本毫無對策，打完首節，台啤英熊24比36落後，少了蔣淯安的組織，台啤英熊確實節奏大亂。

台啤英熊次節一開始就打出14比0，反以38比36超前，不過厄力馬上幫助特攻重新領先，可是他先因為用頭頂球，被吹技術犯規，接著上半場還剩1分46秒，刻意用球砸周伯勳的臉，被吹違反運動精神犯規，直接遭到驅逐出場命運。

但台啤英熊沒趁著這股氣勢追分，反讓特攻打完上半場，仍以64比52領先；特攻第3節一開始更打出10比2，雙方差距轉眼來到20分，甚至最多來到26分，前3節打完，特攻94比69領先，阿巴西完全接手厄力得分，已有25分進帳。

來到末節，特攻又是10比2小高潮開局，把領先差距擴大到30分以上，儘管台啤英熊一度靠著黃聰翰、王皓吉各一個三分外線，一度縮小差距到19分，可惜場上時間已經所剩不多，台啤英熊只能無奈接受落敗現實，也暫時丟掉聯盟第2席位。