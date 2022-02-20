增列兩個大號三分球出手點的全明星周末三分球大賽，結果出乎意外，唯一代表長人出賽的灰狼中鋒唐斯，在決賽投進29分，擊敗了快艇後衛肯納德與老鷹後衛崔楊的26分，爆冷拿下今年三分球大賽冠軍，更由雷艾倫親自頒發冠軍獎盃給他。

8取3的預賽先上的是貝恩，他拿下18分，接著上場的麥科倫19分、肯納德28分、拉文14分、米爾斯21分、唐斯22分、范維利特16分，最後登場的崔楊22分，壓哨擊退米爾斯，所以闖進決賽的3人分別是康納德、唐斯與崔楊。

來到最終決賽，率先登場的是今年唯一參賽長人唐斯，前兩點就進了9球，取得不錯開局，更投進三分綠球，最後拿下今年最高的29分，奪冠呼聲很高；接著換成崔楊上場，他在前兩點進了5球，也投進綠球，最後只拿26分無緣爭冠。

最後是預賽投進28分的肯納德上場，前兩點他投進7球，不比唐斯遜色，可惜他的兩個綠球都沒進，幾乎宣告無緣爭冠，最後他投進26分，拱手把今年三分球大賽冠軍讓給唐斯。