肯巴沃克已經確定本季不會再幫尼克上場打球了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基24日爆料，尼克與曾獲4次全明星球員的沃克達成協議，本季正式分道揚鑣，尼克預計今年夏天把合約到期的沃克交易出去，也讓沃克可以提前準備下季。

尼克總裁萊昂羅斯隨即發布聲明表示，「我們完全支持肯巴沃克在本季剩餘例行賽不出賽，且利用這段時間好好替下個球季做準備，讓沃克持續在場上取得成功，依舊是我們的首要任務。」只能說尼克把徹底冷凍沃克的做法，說得相當美化。

其實肯巴沃克本季早已不在尼克總教練席波迪的正常輪替當中，經常莫名其妙被放入不上場名單，本季他替尼克打了37場，尼克拿下16勝21敗，至於他缺席的22場例行賽，尼克9勝13敗，如今等於作為尼克本季戰績疲軟的代罪羔羊。

肯巴沃克本季場均11.6分、3.5助攻與3.0籃板，表現並不如以往出色，尼克在全明星周末前吞下3連敗，目前25勝34敗，僅排東區第12，表現被外界評價不如上季優異，不僅肯巴沃克即將跟尼克分道揚鑣，席波迪也被謠傳可能下台負責。