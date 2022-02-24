隨著24日傳出厄文有機會「全職」上場的同時，籃網總教練納許在例行訓練後終於透露，先前因為膝傷缺席的杜蘭特，可能將會比從七六人交易過來的班西蒙斯更早回歸，但納許並未給出確定時間表，至於剛簽的卓拉吉奇已經參加了球隊訓練。

杜蘭特在上個月與鵜鶘比賽當中，不小心遭到自己隊友布魯斯布朗壓傷膝蓋，造成膝蓋韌帶挫傷，當時評估必須缺席4到6周時間，如今隨著復健進度不錯，讓他可望即將傷癒復出，跟厄文、班西蒙斯、塞斯柯瑞、德拉蒙等隊友力拚季後賽。

不過本季還沒上過場的班西蒙斯，反而要比杜蘭特花費更多時間才可上場，前提是他已經太久沒有比賽，待在七六人期間也很少正常訓練，籃網當然不希望讓他太早回歸，以免出現意外的傷情，但他能替籃網帶來多少幫助，目前還很難講。

比較讓納許擔憂的傷兵情況，是去年11月底就接受腳踝關節鏡手術的喬哈里斯，原本預計他可在1月底左右復出，可是他的腳踝恢復情況並不理想，籃網本周將會重新評估他是否需要第2次手術，假如他再動刀，本季恐怕提前宣告報銷了。