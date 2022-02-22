台灣運彩xT1聯盟台北勁旅台灣啤酒英熊上週暌違2個月主場再度開戰，還移師本季一週限定的和平籃球館，可惜一哥蔣淯安因女兒出生告假缺陣，讓英熊攻守頓失重心，接連不敵新北中信特攻與臺中葳格太陽，苦吞主場二連敗，上週日更讓太陽亞洲外援射手何喬登單場狂飆10記三分球，再度刷新聯盟紀錄，堪稱上週最大驚奇。

何喬登10記三分彈再破聯盟紀錄：雖然高雄全家海神當家控衛布銳克曼先前拿下聯盟12月最佳外援頭銜，在本季最強亞洲外援之爭暫居上風，但臺中葳格太陽亞外射手何喬登卻以驚人的三分火力，打出後來居上的氣勢，這場最強亞外之爭漸趨白熱化，上週日作客台灣啤酒英熊，何喬登再度化身T1柯神，全場三分球17投10中，豪取全場最高36分，另有4籃板、2助攻，改寫由自己在1月16日對戰桃園雲豹時所創的聯盟單場最多8記三分球紀錄，靠著何喬登的帶動，太陽該役三分火力大爆發，全隊共飆進20記三分球，僅差1球即可追平由新北中信特攻保持的聯盟單隊單場最多三分球紀錄。

早哥不愧是早哥，早早破紀錄早早收工：新北中信特攻洋將厄力因為姓氏的關係，被台灣球迷戲稱「早哥」，沒想到人如其名，厄力上週六作客台灣啤酒英熊，首節替補上陣就火力全開，單節狂飆20分，第2節火力持續放送，再轟11分，上半場獨拿31分，一口氣就打破聯盟球員單節及上半場最高得分紀錄，正當所有人看好他很有機會改寫由英熊洋將士東保持的聯盟單場最高47分紀錄，厄力卻因情緒過High，連續第2戰提前離場，無緣繼續改寫紀錄。

阿巴西無痛轉換，職籃新人年暴衝無法擋：身為聯盟的大物新人，新北中信特攻「黑豹」阿巴西從UBA進入職籃，不僅是無痛轉換，表現甚至更勇猛，上週六作客台灣啤酒英熊，阿巴西再飆29分、12籃板、5助攻、2抄截和1阻攻，率領特攻頂住厄力上半場就遭驅逐出場危機，最終115比94奪勝，特攻排名一舉竄升第二。阿巴西在本季職籃新人年絲毫沒有適應問題，表現始終強勢，本季至今場均20.9分、7.7籃板、3.2助攻、1.3抄截和0.5阻攻，得分、籃板都是聯盟本土最高，對於阿巴西的無痛轉換，特攻總教練李逸驊表示：「最大的關鍵在於他的身體素質，還有對於很多基本動作的調整、籃球觀念的學習，他都很肯練、肯學，不過就算他現在發揮得不錯，但我認為離他的天花板還有一大段距離，現在頂多僅做到6、7成。」

不能沒有你，蔣淯安缺陣英熊主場連敗：暌違2個月，台灣啤酒英熊上週終於再度迎來主場賽事，但球隊一哥蔣淯安卻因寶貝女兒「珍珠」上週六出生請假缺陣，蔣淯安的臨時缺陣，讓英熊後場戰力大打折扣，主場分別迎戰新北中信特攻和臺中葳格太陽，團隊攻守節奏大亂，苦吞主場二連敗，少了一哥掌控全場，總教練楊志豪坦言差很大：「少了小安真的差蠻多的，沒有他的球隊節奏掌控與組織供輸，球隊攻守兩端表現都不理想。」蔣淯安的缺陣，凸顯他在英熊球隊的重要性，雖然上週兩戰分別啟用洋將蓋樂威和本土周資華填補空缺，但效果都不理想，尤其是蓋樂威，雖然前2戰平均得分高達39分，但上週兩戰平均掉到17.5分，投籃命中率僅27%，一點都不威。

小安老師當爸去，塔克老師全能演出獨自開課：上週日台灣啤酒英熊主場迎戰臺中葳格太陽，賽前英熊IG大玩「老師梗」，PO出蔣淯安的中等學校教師資格證對比太陽新洋將塔克，強調小安才是貨真價實的老師，讓外界更加期待這場老師對決，可惜蔣淯安因女兒出生請假，僅剩塔克老師獨自開課。相較首秀僅拿4分、2助攻、1抄截，上週日塔克在轉戰T1第2戰逐漸展現身手，全場替補上陣30分16秒，繳出14分、8籃板、7助攻的全能數據，而塔克的加盟，也讓太陽的陣容組合更多元，和陳靖寰、何喬登的搭配，太陽上週日打出跑轟球風，快速的攻守轉換與凌厲的三分攻勢，都讓英熊防線吃足苦頭。

英熊小調啤圈粉，兼差UP直播主：台灣啤酒英熊啦啦隊小調啤一直是主場的一大「嬌點」，除了在場上賣力熱舞，帶動氣氛，現在小調啤們也正式進軍直播，兼差擔任UP直播主，準備大舉圈粉，啦啦隊中的7位小調啤包含曼萍、纁曖、姿姿、Yami、Maggie、Queena等人，從二月開始陸續上線與粉絲見面，展現私下最真實的生活、特別才藝。台啤英熊總經理哈孝遠表示：「小調啤也是台啤英熊非常重要、不可或缺的元素之一，所以我自己平常也都很關心她們的近況。先前也和纁曖、Yuki一起上過綜藝三國智，她們都很活潑有活力，主持群都非常喜歡她們，球迷也在Up直播上遇到小調啤們也絕對不會失望，希望小調啤們能夠拉近球隊與球迷之間的距離。」