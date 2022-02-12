台灣運彩xT1聯盟元年球季例行賽年後重啟戰火，台中葳格太陽12日在客場高雄巨蛋展開農曆新年後首戰，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕預祝台中葳格太陽新年延續五連勝，氣勢連戰連勝，感謝職業籃球聯盟「T1 LEAGUE」與球團帶動城市運動風氣，感謝教練團用心指導及球員們的精彩表現，2月27日及28日太陽隊將回到台體大主場進行賽事，歡迎球迷踴躍為球隊加油。

運動局指出，台中葳格太陽在農曆年前搶下聯盟最佳五連勝佳績，這周將迎戰全家海神，兩隊自開季以來交手至今，太陽總共拿下2勝1敗的成績，雙方實力堅強不分軒輊，此次為本季第四度對決，賽事精彩可期。本週太陽持續補強外援，強化團隊戰力，順利簽下高人氣洋將塔克（Anthony Tucker），未來將可大幅提升後場戰力。

李昱叡表示，市長盧秀燕上任後，持續以酷運動為目標力推職業運動，運動局積極與相關團隊合作，促成職業、準職業與特色業餘運動賽事在台中發展，各項熱門運動陸續以台中為主場成立職業或準職業隊。

除了去年成軍的台中葳格太陽，PLG福爾摩沙台新夢想家的主場也移師台中洲際迷你蛋，顯見台中運動發展成果豐碩，市府未來將持續深耕在地籃球發展，並邀請國內優秀菁英隊伍到台中交流球技，帶動台中籃球運動發展，提供市民精彩優質賽事。