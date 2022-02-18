前總統馬英九今天上午出席國民黨台北市黨部新春團拜活動，他在致詞時痛批民進黨現在愈來愈囂張，呼籲黨內一定要改革、團結，強力監督只會鬥爭、不顧民生與民主的民進黨。馬並強調，國民黨2008年贏得大選前，也經歷過低潮階段，當時可以重振雄風的策略就是團結、改革、茁壯；國民黨副主席連勝文則說，今年是虎年，也就是國民黨要「以眼還眼、以牙還牙」的重要一年。

國民黨台北市黨部上午舉辦新春團拜，馬英九和連勝文受邀參加，國民黨立委費鴻泰、陳以信、台北市多位議員及多名力拼年底市議員選舉的黨內青年都到場與會，場面熱鬧。

馬英九致詞表示，監督執政黨是反對黨的天職，民進黨現在愈來愈囂張，國民黨要加強監督，今天看到團結的國民黨，讓他感到振奮。話鋒一轉，他直指，但今年缺雞蛋、物價高漲，許多餐館不敢僱用員工，政府卻一愁莫展，而且在民進黨濫權下，出現許多不民主、不自由的現象。

馬英九說，英國經濟學人週刊認為台灣民主做得不錯，這不了解現況，台灣的民主正在不斷倒退，愈來愈走向專制，國民黨身為最大反對黨，一定要改革、團結，強力監督只會鬥爭、不顧民生、不顧民主的民進黨，他並請求黨內幫助黨主席朱立倫改革、團結，讓國民黨再次奮起。

隨後，連勝文致詞說，今年是虎年，代表力量與積極，他最欣賞老虎迥迥有神的眼神，虎牙也很利害，被咬到就抓著不放，因此今年就是國民黨「以眼還眼、以牙還牙」的重要一年，呼籲黨內要盡全力輔選市長、議員以及各項基層公職候選人。

連勝文也提醒，3月初國民黨要辦理中常委選舉，這對國民黨來說是一件大事，他希望所有中常委候選人及黨代表，一定要嚴格遵守紀律規範，不能成為影響國民黨形象的變數。