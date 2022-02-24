俄羅斯與烏克蘭出現緊張情勢，俄國總統普丁(Vladimir Putin)下令對烏克蘭發動攻擊，首都基輔砲聲隆隆，但在體壇兩國的球員仍心連心，俄國網球好手魯布列夫(Andrey Rublev)和烏克蘭莫燦諾夫(Denys Molchanov)近日攜手拿下雙打冠軍就是最好證明，此外兩人也對俄烏緊張情勢發表看法。

魯布列夫與莫燦諾夫不但沒因國際情勢出現裂痕，反而攜手在馬賽舉行的13公開賽(Open 13)拿下雙打冠軍，如此場景令人感動，他們一舉擊退日本、南非的麥克拉克蘭(Ben McLachlan)和克拉森(Raven Klaasen)，以4：6、7：5、10：7苦戰獲勝，收下一座非常有意義的冠軍。此外魯布列夫也於接下來的男單奪冠。

The faces of peace tonight : Denys Molchanov from Ukraine and Andrey Rublev from Russia winning doubles together in Marseille, as old friends, laughing loudly between the questions in the presse room. #RussiaUkraineConflict #tennis Photo @CedricRouquette for @Tennis_Majors pic.twitter.com/X3Hu3OSWy9 — Tennis Majors (@Tennis_Majors) February 20, 2022

魯布列夫與差10歲的莫燦諾夫是多年好友，相信動盪的國際情勢無法動搖他們堅定的友誼，而面對目前俄烏緊張狀態，魯布列夫受訪說：「我們都是普通人，不搞政治，而是專心打球。就算大家都在為自己支持球隊或選手加油，運動還是能讓所有人團結起來的活動。我想說的很簡單，希望一切和平。」