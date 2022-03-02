烏俄戰火持續，桃園市長鄭文燦2日宣布將捐出1個月薪水到「賑濟烏克蘭專戶」，願戰火早日平息，也給烏克蘭人民最溫暖的幫助，他也希望拋磚引玉，「一個人的力量雖然是杯水車薪，但我相信團結起來的力量將會是無遠弗屆！」

鄭文燦指出，烏克蘭人民為了守護自由與自己的家園，頑強地抵抗強權入侵，許多平民因此無辜傷亡、流離失所，太多的戰地畫面，令人感到無比的難過與不捨。

鄭文燦提到基輔與桃園市同樣是「自由城市公約（Pact of Free Cities）」的一員，台灣為國際社會的一份子，與世界各地加入人道援助的行列，外交部、駐波蘭代表處將會把台灣人民的愛心與溫暖儘速送達，並提供烏克蘭難民最及時的幫助。

鄭文燦強調，在地緣政治上，台灣與烏克蘭同樣相鄰強權的威脅，而烏克蘭人捍衛自由與民主的信念、挺身保護自己國家的決心，讓同在歐亞大陸另一端的我們無法置身事外。民主國家間相互合作，此時此刻更與烏克蘭同在，祈願和平，更珍惜得來不易的民主與自由，「烏克蘭加油！」