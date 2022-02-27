40歲老將張智峰宣告復出之後，27日首次穿上桃園雲豹球衣，隨即先發上場，他打31分鐘，7投4中，含三分球3投2中，拿10分、3籃板及3助攻，表現還算中規中矩，可惜雲豹還是擋不住地主台中葳格太陽外線火力，最後以102比108苦吞9連敗，續以1勝11敗位居聯盟墊底。

雲豹總教練王志群意外讓才剛宣布復出的老將張智峰先發上場，他的表現也沒讓群總失望，第1次出手就拿出招牌武器急停跳投命中，首節2投2中，來到次節更投進三分球，不過雲豹表現先盛後衰，從原本雙位數的領先，打完上半場，反而變成落後太陽兩分。

太陽靠著桑尼、何喬登在第3節攜手轟下23分，逐漸擴大領先優勢到雙位數，打完前3節，太陽77比66領先；雲豹末節開局更是完全當機，竟讓太陽打出10比0，雙方差距轉眼來到20分以上，就算雲豹打到讀秒階段努力追到只差3分，塔克卻在最後18.8秒投進穩住勝局的三分球，幫助太陽保住主場勝利。

太陽以桑尼29分、14籃板表現最為搶眼，塔克也有20分、5助攻、6籃板與7抄截，何喬登12分、6籃板與3助攻，蘇奕晉與丁聖儒各有10分；吉倫攻下雲豹全隊最高26分，戴維斯19分、18籃板，盧傑閔15分，狄安森13分、6籃板。