台灣運彩xT1聯盟主題活動「T1 Women’s Week」周末即將登場，聯盟和六都球團都將齊心向女性致敬，而六球團GM們也不落人後，由聯盟會長錢薇娟及台灣運彩總經理林博泰領軍，日前一同參與花藝體驗，親手設計花束，送給身邊重要女性，只是好勝心超強的GM們就連花藝也要分高下，GM們分別在錢薇娟與林博泰率領下分成小花隊與大樹隊展開笑聲不斷的PK大混戰。

錢薇娟率領的小花隊成員分別為新北中信特攻總經理張樹人、桃園雲豹總經理蘇翊傑和高雄全家海神執行長李偉誠，這是過年期間《GM話唬籃》3戰全勝的勝利組合，而林博泰的大樹隊成員則是台灣啤酒英熊總經理哈孝遠、臺中葳格太陽汪蔚傑和臺南台鋼獵鷹錢韋成，雖然過年期間未嘗勝績，但哈孝遠霸氣地說：「那都是上個賽季的事了！」

除了比花藝，小花隊與大樹隊也都分別接到秘密任務，他們必須在設計花束的過程中秘密完成任務，不被對手發現，才能獲得加分，只見GM們諜對諜，亂抓一通，還無所不用其極地使出各種干擾戰術，企圖混淆視聽，哈孝遠甚至點名小心蘇翊傑：「這人有偷豬心的不良紀錄，要小心他偷我們的花。」

一邊動手設計花束，GM們嘴巴也沒閒著，每個人都狂耍嘴皮子，笑話連發，搞得現場爆笑連連，甚至好好一朵花竟被汪蔚傑當成「不求人」，拿來抓背止癢，讓花藝老師哭笑不得。

搞笑歸搞笑，GM們最後設計出來的花束可都有模有樣，連「花狂・狂花」花藝老師Ally都讚不絕口，甚至直言蘇翊傑的花束已經美到可以對外販售，雖然如此，最終的結果卻跌破眾人眼鏡，《GM話唬籃》一勝難求的大樹隊終於開胡奪勝，讓哈孝遠、汪蔚傑和錢韋成當場樂翻天，相關影片請至聯盟官方Youtube頻道觀看（https://youtu.be/4JJCVCO7Nww）。