台灣運彩xT1聯盟7ㄖ公布2月MVP及最佳外援，台灣啤酒英熊一哥蔣淯安2月升格新手奶爸後手氣更旺，單月表現沒有最狂只有更狂，驚險擊敗新北中信特攻「黑豹」阿巴西，奪下個人本季第2座月MVP；高雄全家海神「白色巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）則靠著內線完全制霸的強大統治力，獲得媒體青睞，終奪單月最佳外援。

頂著SBL雙料MVP光環進軍職籃，蔣淯安表現果然不負眾望，開季即發揮超水準身手，成為聯盟首位的單月MVP，上月雖然愛女「珍珠」出生，蔣淯安請假陪產缺陣2戰，但回歸後勢不可擋，2戰分別攻下43分和36分，成為聯盟首位連2戰「30分、10助攻」球員，整個2月蔣淯安平均繳出30分、5.7籃板、10.7助攻、3抄截的超人數據，率領英熊奪下3勝2敗戰績，而這2敗全都發生在蔣淯安請假缺陣期間，凸顯他對球隊的重要性。

相隔1個月後再獲單月MVP，蔣淯安表示：「很開心能再次拿到月MVP，沒有團隊肯定沒有我，一直以來都是以團隊贏球為第一目的，小孩的出生也讓我手感大大提升，肯定是生子後的好運，當然生子也是辛苦老婆了！我會繼續加油，繼續為團隊付出與貢獻！」

高雄全家海神立陶宛洋將庫薩斯，憑藉217公分的巨人身高，自開季就展現強大的內線主宰力，每場都是穩定輸出，成為球隊倚重的禁區大將，可惜雖然前2次單月最佳外援票選，庫薩斯都有入圍，卻都無緣獲獎，但他不在意，持續統治禁區，終於獲得遲來肯定，2月繳出25.8分、15.5籃板、1.8助攻、1.2抄截和2阻攻的恐怖數據，幫助海神單月拿下3勝1敗佳績，首獲單月最佳外援。