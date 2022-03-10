MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)概念股力士(4923)2月單月、累計營收同創新高，力士將於3月14日興櫃轉上櫃，另外，董事會也通過擬配發5元現金股利，股利配發率約87%。

力士2月合併營收為1.05億元，受惠整體營運仍保持強勁動能，帶動2月營收再創單月歷史新高記錄，並較去年同期成長60.73%。累計前2月合併營收達2.08億元，亦創歷年同期新高，較去年同期成長34.09%。

力士表示，2月整體營收表現保持強勁動能，主要受惠PC/NB、手機及電池等應用領域主要客戶仍保持高度拉貨需求，且加上今年力士成功與主要合作晶圓廠製程平台協調增加投片產能，持續積極滿足產業主要客戶訂單出貨表現，挹注旗下MOSFET產品成品、以及尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務齊步成長，係整體營運不畏第一季適逢農曆春節為傳統產業出貨淡季，力士2月營收再度繳出歷史單月新高，並較去年同期大幅年增60.73%之重要關鍵。

力士將於3月14日正式興櫃轉上櫃，配合股票初次上櫃前辦理公開申購666張，每股實際發行價格61.88元，此次公開申購共計吸引23.08萬筆，超額認購達346.59倍，申購過程中凍結市場資金約143億元，中籤率僅0.28%，顯示市場反應熱烈，依3月9日興櫃收盤參考價格76.20元來看，對抽籤投資人來說抽到一張相當於現賺23.14%。由於力士受惠持續擴大公司接單動能與多元產業接單策略，帶動2021年合併營收達11億元、稅後淨利1.40億元、每股稅後盈餘為5.73元，整體營收、獲利表現皆創下歷史新高水準，公司並將於掛牌後配發每股5元現金股利，股利配發率約達87%。

展望2022年第一季，力士看好去年持續耕耘電源供應器、鋰電池等產業應用主要客戶亦持續加大訂單量能，尤其，看好筆電、手機等快充商機持續發酵，帶動充電器產品朝體積小、多孔式、高功率、高效率、以及採用第三代半導體GaN(氮化鎵)、SiC(碳化矽)材料導入等快充規格需求演進，除力士已有MOSFET 30V系列快充充電器領域銷售實績並持續創造銷售挹注，將規劃預計第二季針對MOSFET 100V系列進行客戶認證送樣階段，有助於進一步堆疊未來電源供應器領域業務訂單表現，創造未來營運更上層樓。