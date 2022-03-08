國防部軍事情報局蔡姓中校特參官，去年4月辦理110年上半年工作績效評鑑案，疑不慎銷毀機密的簽呈原本，遭依《國家機密保護法》送辦，檢察官給予蔡女緩起訴處分，並依職權送台灣高檢署再議，高檢署8日駁回再議，蔡獲緩起訴處分2年確定，須支付公庫3萬元。

據調查，蔡女去年4月27日辦理「機密」的110年上半年工作績效評鑑案，呈請長官簽核，經軍情局副局長批准後，蔡女將文件歸檔。

但去年9月底蔡女續辦下半年度績效評鑑時，遍尋不著上半年工作績效評鑑的機密簽呈原本，向長官反映後，軍情局依《國家機密保護法》，向士林地檢署告發偵辦。

士檢調查時，蔡女供稱，可能是她使用碎紙機時銷毀其他文件時不慎銷毀。士檢認為，蔡坦承犯行，未造成實質損害，犯罪情節非重，給予緩起訴處分，期間2年，須支付公庫3萬元。

士檢並依職權送台灣高檢署再議，高檢署審查後，認為再議無理由，今依法駁回，蔡獲緩起訴處分確定，須支付公庫3萬元。