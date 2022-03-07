常上電視暢談外星人的「飛碟專家」江晃榮，不具律師資格，卻收費幫1名自稱遭電磁波攻擊的蔡姓女子寫訴狀，遭台灣高等法院依《律師法》判處江男3月徒刑，緩刑2年確定。江認為承辦本案的檢察官違法不安排他與蔡女進行詰問，影響他訴訟防禦權，請求檢察官評議委員會進行個案評鑑，但檢評會認為江空泛指摘，決議不付評鑑。

江晃榮曾任中華UFO科學學會創會理事長、台灣外星人研究所所長，撰寫UFO及生物技術書籍超過200本，被視為台灣的「飛碟專家」。他畢業自台大農業化學系（現改為生化科技學系），具有生化博士學位、日本京都大學博士後研究所，還擁有多項生物技術專利。

蔡女2017年間向江購買健康產品時，自稱遭到「遠端電波撞擊」受傷，打算打民事官司，江男同意幫忙寫訴狀及存證信函，蔡則付了3萬元給江男，後來蔡女發現江根本不是律師，怒告江男。北檢依《律師法》起訴江男，去年11月高院判處江男3月徒刑、併科罰金4萬元，得易科罰金，緩刑2年確定。

但江男認為承辦本案的北檢檢察官辦案不公，指北檢調查期間，他多次以書面及口頭請求承辦檢察官，讓他與蔡女以證人身分進行交互詰問，以保障其訴訟防禦權，但檢察官均置之不理，其違反法定訴訟程序情節重大，日前向檢評會請求對檢察官進行個案評鑑。

但經檢評會調閱案卷資料後，認為江男指控空泛，顯無個案評鑑理由，決議不付評鑑。