涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴、拍攝不雅照的男子林秉樞，因疑冒充國安人員「喬事」，被國民黨台北市議員告發違反《國家安全法》，檢方認為事證不足，將林秉樞不起訴，並依職權送台灣高檢署再議，高檢署審查後，8日駁回再議，林秉樞獲不起訴確定。因此林秉樞除了涉嫌對高嘉瑜施暴、拍不雅照案，目前仍在法院審理之外，其餘案件均已脫身。

林秉樞被控對高嘉瑜施暴、拍攝不雅照，新北地檢署今年1月間依傷害、妨害祕密、強制8大罪起訴林，案件刻由新北地院審理中，林目前仍在押。

不過，林秉樞因對高嘉瑜施暴，過去言行也被起底，外傳林對外聲稱自己從事國安相關工作，執行高層交付的國安專案，還說是國安會祕書長顧立雄的幕僚，常與調查局人員接觸，被質疑涉嫌冒充國安人員「喬事」。

另林秉樞被質疑是「網軍頭」，購買藝術品洗錢，國民黨台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等人質疑林誆稱國安人員、金流不明，去年12月告發林涉嫌違反《國家安全法》、《洗錢防制法》、《刑法》僭行公務員等罪。

檢方調查後認為，林的高額存款都是膨風偽造的，加上無證據證明他對外有假冒國安人員與公務員，均予以處分不起訴。

依《刑事訴訟法》256條規定，最輕本刑3年以上有期徒刑案件，因犯罪嫌疑不足，經檢察官為不起訴處分，如無得聲請再議之人時，檢察官應依職權逕送直接上級檢察署檢察長再議。

而林秉樞獲不起訴的案件中，僅假冒國安人員涉犯《國安法》部分，須依職權送台灣高檢署再議，其餘《洗錢防制法》案均因不得再議，即不起訴確定。

新北檢日前將林秉樞遭告發涉犯《國安法》不起訴部分，依職權送台灣高檢署再議，台灣高檢署審查後，認為再議無理由，今依法駁回，林秉樞假扮國安人員，獲不起訴確定。因此林秉樞被告發「網軍」洗錢、假冒國安人員等案件均已脫身。