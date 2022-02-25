陳姓男子不滿疫情實聯制，竟寄電郵給台北捷運客服中心，揚言要去中山地下街誠品書店「拆閱漫畫」、「按火災警報器」、「買剪刀」，北捷報警，警方將陳移送恐嚇公眾罪。但台北地檢署認為，陳男信件是寄給客服中心，並非公開，且他恐嚇對象並非對公眾，依罪嫌不足，不起訴陳男。

檢方調查，陳男不滿疫情簡訊實聯制，去年12月下午，寄發電子郵件給台北捷運公司行政處客服中心，指他「將於明天晚上19：00到中山地下街誠品書局R79分店，未經店鋪人員同意隨即拆閱，並帶走想看的漫畫，小說、英文、日文等書，甚至大量文具不付錢，離開前我會買剪刀，帶到東區或信義區人多的百貨公司。」

陳男並稱「用買的剪刀在下週到上課的地方，百貨公司、高鐵站、市場、捷運站、商店、超商，火車站，公園，風景區等拒實聯制並亮出剪刀」。台北捷運報警，警方將陳男依涉犯恐嚇公眾罪嫌送辦。

檢方調查時，陳坦承寄電郵，但辯稱只是言詞激烈點。檢方認為，信是寄給客服中心，並非對公眾，且不是在不特定公眾得以共見共聞的平台發表、刊登，不構成恐嚇公眾犯罪要件。

檢方認為，陳男電郵指拆閱書籍，帶走文具，甚至按火災警報器，均是針對中山地下街的誠品書局R79分店，不是對公眾。電郵中雖提及「剪刀」，但僅提及剪刀拒實聯制，未提及有加害生命、身體、財產之事，罪嫌不足，將陳男不起訴處分。