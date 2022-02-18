警方查獲的槍械中，包括一把號稱「小烏茲」的Zoraki 925改造手槍（左上）。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市南港展覽館12日凌晨4時許，爆發黑幫飛車追逐、當街連轟12槍案件，南港分局當日下午迅速逮捕竹聯幫東堂吳姓男子等3名嫌犯後，查出是因網路博弈賭債糾紛所引發，16日再將另一方的明仁會陳姓男子拘提到案，查獲號稱「小烏茲」等4把改造手槍、子彈33發，宛如一座小型軍火庫。警方將陳嫌移送法辦後，法院昨裁定陳嫌聲押禁見。

警方調查，竹聯幫明仁會20歲陳姓男子平日經營網路博弈，同幫東堂的22歲黃姓男子，不滿一直遭陳男追討20萬元賭債，雙方遂相約12日凌晨在南港路、經貿一路談判。

當日陳男找來范姓友人到場，自己卻未現身，東堂吳姓男子等3人誤以為陳男在范男車上，於是展開飛車追逐，朝范男的轎車連開12槍。警方以車追人，不到12小時就將吳男等3嫌逮捕到案，起獲兩把改造手槍。

南港分局與北市刑大、內湖分局共組專案小組，鎖定陳男藏匿在新北市汐止區茄苳路處所，16日持拘票將陳男逮捕到案，當場起獲4把改造手槍，其中包含號稱小烏茲、5秒可擊發26發子彈的Zoraki 925改造手槍及子彈33發等贓證物。全案訊後，依槍砲等罪嫌移送士林地檢署偵辦。