在中和經營通訊行的34歲鍾姓男子，11日上午4肢瘀傷昏厥，由24歲陳姓員工協助送醫，但到院時已無呼吸心跳，經急救後宣告不治，警方追查發現23歲詹姓前老闆是主嫌，陳男也有參與行凶，疑因頂讓通訊行的債務糾紛所致，昨晚依涉犯殺人罪將詹嫌、陳男及同樣有動手毆打鍾男的林男、潘男，移送新北地檢署複訊，檢察官今凌晨訊後，依涉犯傷害致死罪嫌疑重大，且有勾串共犯及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見4嫌。

陳男到案後一開始辯稱，11日凌晨2時許前往通訊行，發現鍾姓老闆全身是傷，還協助攙扶他上廁所，老闆還尿失禁，才趕緊帶他就醫，老闆有生病也有在吃藥。

警方對於陳男的說法存疑，陳男後才改口說有參與行凶，因老闆有拿出彈簧刀要攻擊，才會持棍棒回擊，彈簧刀丟在附近水溝，不知道會這麼嚴重。警方重返現場勘查，現場相當完整，未有打鬥跡象，沙發上的棉被沾有血跡，店外地面也有部分血跡，但店內監視器的主機已被帶走。

警方11日9時許在土城、板橋循線逮捕詹姓主嫌、23歲林姓男子、23歲潘姓男子，另外也在附近垃圾場查獲鋁棒、鞋子等證物。